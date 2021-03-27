В Беларуси задержали более 60 человек. Силовики говорят, что не состоялось ни одной акции

27 марта в Минске должна была пройти первая масштабная протестная акция в этому году, ее проведение анонсировала в Telegram инициатива бывших белорусских силовиков BYPOL.

Акция должна была начаться в 14.00 (13.00 по Киеву) на площади Бангалор в Минске. С самого утра в белорусской столице начали замечать спецтехнику силовиков, сообщало издание TUT.BY.

За несколько часов до акции в разных районах Минска силовики начали задерживать людей, в частности и на площади Бангалор. Там же были замечены автозаки милиции, видео TUT.BY опубликовало на YouTube.

ВИДЕОВидео: TUT.BY. Политика / YouTube

Также издание TUT.BY в Telegram публиковало видео задержаний на площади Бангалор.

ВИДЕОВидео: TUT.BY. Политика / YouTube

По данным правозащитного центра “Весна”, по состоянию на 17.20 по всей Беларуси задержали более 60 человек, большинство из них – в Минске.

Известно, что среди задержанных были редактор TUT.BY Галина Уласик и главред издания “Наша Ніва” Егор Мартинович.

Инициатива BYPOL в своем Telegram-канале сообщила, что провести акцию в Минске не удалось из-за небольшого количества людей, и призвала граждан собираться на децентрализованные акции.

Пресс-секретарь МВД Беларусь Ольга Чемоданова в своем Telegram заявила, что 27 марта в стране не прошло ни одной массовой протестной акции.

“Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства”, – подчеркнула она.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая должна разработать новую редакцию основного закона Беларуси. В конце февраля он говорил, что ни один его ребенок не будет президентом Беларуси после него.

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