Корниенко заявил, что действия Тупицкого угрожали евроинтеграции Украины

Действия председателя Конституционного Суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого угрожали евроинтеграции Украины. Об этом 27 марта заявил в эфире телеканала “Украина 24” глава партии “Слуга народа”, народный депутат Александр Корниенко, которого цитирует пресс-служба партии.

Он комментировал отмену президентом Украины Владимиром Зеленским указа о назначении Тупицкого судьей КСУ.

“Президент является гарантом Конституции, территориальной целостности и национальной безопасности страны. И если решения КСУ непосредственно угрожают очень многим позициям по евроинтеграции, антикоррупционной инфраструктуры, независимости антикоррупционного бюро, то это все очень серьезные вызовы для национальной безопасности”, – сказал Корниенко.

Глава партии считает, что глава государства “выполнил свой долг защищать национальную безопасность и защищать права граждан”.

Он подчеркнул, что Конституционный Суд “остается важным элементом правовой системы государства”, и после увольнения двух судей КСУ получит “шанс вернуться к нормальной работе”.

27 марта Зеленский отменил указы о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьми КСУ. Он отметил, что теперь оба “могут отправиться на заслуженный отдых”.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский объяснил, что Тупицкий с 2014 года “стоял на стороне страны-агрессора”.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. По данным журналистов, Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

28 декабря Офис генерального прокурора направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ. 26 февраля Зеленский продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В КСУ отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить судом. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой и обратился в Окружной административный суд Киева. После отстранения с должности Тупицкий работал дистанционно.

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