 

В Чехии у боевого самолета во время полета отпала крышка кабины

27.03.2021, 18:34, Новости дня
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В Чехии у военного самолета L-159 отлетела крышка кабины во время тренировочного полета. Об этом сообщила сотрудница пресс-службы Генерального штаба армии Чехии Магдалена Дворжакова, пишет агентство Idnes.cz.

Инцидент произошел утром 26 марта. Экипаж приземлился на базе в Чаславе.  В результате происшествия никто не пострадал. Днем в тот же день военные нашли отпавшую часть самолета.

Эксплуатация самолета L-159 временно приостановлена. Причины инцидента пока не установлены.

Чешская армия использует самолеты L-159 ALCA с 2000 года Сейчас у войск Чехии – 24 самолета.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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