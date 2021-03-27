 

Байден не пригласил Украину на переговоры по климату

27.03.2021, 18:20, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден пригласил на переговоры по климату лидеров 40 стран. При этом Украина отсутствует в списке приглашенных.

Из списка, опубликованного на сайте Белого дома, следует, что на переговоры по климату приглашены все ведущие мировые державы, в том числе Россия, США, Китай, Япония, Великобритания. Также в список включен президент Европейского Совета Шарль Мишель. Из европейских стран в саммите по климату примут участие Польша, Дания, Италия, Испания и другие.

Кроме того, на переговоры по климату приглашены Габон, Кения, Бутан, Бангладеш, Чили, Конго, Ямайка.

При этом в список из лидеров 40 стран Байден не включил президента Украины Владимира Зеленского.

США намерены 22–23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Американские власти заявляли, что мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

Накануне сообщалось, что Байден пригласил президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату.

Ранее газета The Washington Post предположила, что Байден намеренно откладывает первый звонок Зеленскому, ожидая от украинского лидера определенных шагов по борьбе с коррупцией и разрыву отношений с бизнесменом Игорем Коломойским.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на редакционную колонку Washington Post о том, что администрация президента США Джо Байдена откладывает его телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, ожидая активных действий. По мнению Кулебы, ошибочно сводить украинско-американские отношения к одному разговору лидеров государств.

В свою очередь бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что отношения Вашингтона и Киева не были поставлены на паузу, однако у президента Украины Владимира Зеленского нет повестки дня, которая бы устраивала США.



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