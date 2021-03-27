 

В Якутске вычеркнувшего 17 строк из списков избирателей члена УИК перевели на термометрию

27.03.2021, 18:20, Новости дня
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На выборах мэра Якутска от наблюдателя поступила жалоба о том, что член комиссии вычеркнула из списка избирателей 17 строк. Вышестоящая комиссия приняла решение об отстранении данного члена комиссии с правом решающего голоса от работы со списками. Ее перевели на термометрию.

Совершенная ошибка не привела к искажению волеизъявления избирателей и не повлияла на результаты выборов, сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ). В ответ на установленный факт, члены комиссии сообщили, что действия были совершены по ошибке. «Такого больше не повторится», – заверил представитель УИК.

«Мы поддерживаем такое решение. Комиссия признает ошибки "младших" коллег, берет ответственность за результат работы и предпринимает оперативные меры для того, чтобы совершенные действия не исказили итоги голосования. Это позитивный тренд», – прокомментировала ситуацию член ОП России, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова, которая в составе мониторинговой группы контролирует ситуацию на участках.

Всего по информации ТИК, в территориальную комиссию поступило четыре жалобы за 26 марта, в субботу ни одной жалобы не поступало. В УИКи за два дня поступило 38 жалоб, из них подтвердились пять. На УИК №715 наблюдатель от кандидата Обедина В.В. после возвращения с голосования вне помещения обнаружил в ящике больше бюллетеней, чем было проголосовавших. В настоящее время подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно, т.к. как бюллетени перемещаются в сейф-пакет без пересчета. На УИК №749 доверенное лицо того же кандидата жаловалось по целому списку причин, в том числе на незаполненный реестр заявлений для голосования все помещения и отметки в списке избирателей карандашом. Недочеты были немедленно устранены.

На УИК №765 поступила жалоба по факту нахождения сейфа с бюллетенями в отдельном помещении. Было решено перенести сейф вместе с ноутбуками в зал голосования. В УИК №783 поступила жалоба от члена УИК с правом совещательного голоса Татариновой К.Т. и наблюдателя Васильевой М.П. о нахождении в УИКе постороннего человека. По решению УИК принято решение удалить постороннего.

Ранее Общественный штаб по наблюдению за ходом выборов в Якутске начал проверку жалоб на надомное голосование, поступивших на одном из избирательных участков города. Общественные наблюдатели полагают, что в данном случае возможна попытка одного из кандидатов совершить политическую спекуляцию, представив надомное голосование ветеранов и пожилых людей в виде грубых преднамеренных нарушений.



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