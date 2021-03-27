Замминистра обороны РФ посетил военный парад в Мьянме

…во время которого силовики убили более 60 протестующих.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и члены Общественного совета при Министерстве обороны посетили парад в честь 76-й годовщины образования Вооруженных сил Мьянмы в столице страны Нейпьидо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Минобороны России.

«Также в торжественных мероприятиях приняли участие военные атташе стран АСЕАН и партнеров по диалогу», — заявили в ведомстве.

В марше участвовали около восьми тысяч военнослужащих, а также почти 200 единиц военной техники и 45 единиц вертолетов и самолетов, сообщили в Минобороны России. Визит российской делегации был ответным шагом на посещение главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайном Парада Победы в Москве. Помимо РФ на военный парад в Мьянме приехали представители еще семь стран — Китая, Индии, Пакистана, Бангладеша, Вьетнама, Лаоса и Таиланда.

Как передает агентство, замминистра обороны Фомин также провел переговоры с главнокомандующим вооруженными силами республики Мин Аун Хлайном: «Стороны договорились расширять военное и военно-техническое сотрудничество в духе стратегического партнерства», — сообщает ТАСС. Cам Фомин после переговоров назвал Мьянму «надежным союзником и стратегическим партнером» РФ в Азии.

В Мьянме 1 февраля произошел государственный переворот. Это случилось после того, как Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране. Президент страны Вин Мьинт и государственный советник Аун Сан Су Чжи были арестованы. После этого в Мьянме начались массовые демонстрации. Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с момента захвата власти военными достигло 320 человек. Только за 26 марта, в день военного парада, силовики, по данным правозащитников, убили 64 человека.

По данным организации «Ассоциация помощи политическим заключенным», за два месяца протестов в стране было задержано более трех тысяч человек. Евросоюз и США ввели санкции в отношении министерства обороны и министерства внутренних дел Мьянмы.

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