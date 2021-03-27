 

Замминистра обороны РФ посетил военный парад в Мьянме

27.03.2021, 17:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…во время которого силовики убили более 60 протестующих.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и члены Общественного совета при Министерстве обороны посетили парад в честь 76-й годовщины образования Вооруженных сил Мьянмы в столице страны Нейпьидо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Минобороны России.

«Также в торжественных мероприятиях приняли участие военные атташе стран АСЕАН и партнеров по диалогу», — заявили в ведомстве.

В марше участвовали около восьми тысяч военнослужащих, а также почти 200 единиц военной техники и 45 единиц вертолетов и самолетов, сообщили в Минобороны России. Визит российской делегации был ответным шагом на посещение главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайном Парада Победы в Москве. Помимо РФ на военный парад в Мьянме приехали представители еще семь стран — Китая, Индии, Пакистана, Бангладеша, Вьетнама, Лаоса и Таиланда.

Как передает агентство, замминистра обороны Фомин также провел переговоры с главнокомандующим вооруженными силами республики Мин Аун Хлайном: «Стороны договорились расширять военное и военно-техническое сотрудничество в духе стратегического партнерства», — сообщает ТАСС. Cам Фомин после переговоров назвал Мьянму «надежным союзником и стратегическим партнером» РФ в Азии.

В Мьянме 1 февраля произошел государственный переворот. Это случилось после того, как Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране. Президент страны Вин Мьинт и государственный советник Аун Сан Су Чжи были арестованы. После этого в Мьянме начались массовые демонстрации. Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с момента захвата власти военными достигло 320 человек. Только за 26 марта, в день военного парада, силовики, по данным правозащитников, убили 64 человека.

По данным организации «Ассоциация помощи политическим заключенным», за два месяца протестов в стране было задержано более трех тысяч человек. Евросоюз и США ввели санкции в отношении министерства обороны и министерства внутренних дел Мьянмы.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Начинка для бочковых бомб

06.07 / Учёные: Чёрная малина лечит кожную аллергию

08.07 / Россия сменила сирийские войска на крупном нефтяном месторождении в Дейр-эз-Зоре

07.09 / Ученые назвали способы предотвращения хронической болезни почек

24.07 / “Вершина айсберга”. Что зубы и десны могут сказать об общем здоровье

03.11 / В Смоленск прибыл передвижной музей “Поезд Победы”, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

23.07 / Нюша показала, как из старых джинсов можно сделать стильное, модное и экологичное ожерелье

11.09 / Осужденные ждать

10.07 / Ефим Шифрин 20 лет назад перестал себя считать «аншлаговским артистом»

14.11 / Мнение: Американские выборы. Несколько простых цифр для сравнения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска