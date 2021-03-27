 

В Николаевской области такси столкнулось с грузовиком, есть погибшие

27.03.2021, 17:40, Новости дня
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Днем 27 марта в районе села Прибужаны Николаевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом информирует региональное подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

“Происшествие произошло с участием грузового автомобиля Renault Magnum и легкового Opel Vectra. В результате лобового столкновения погибли три человека из легкового автомобиля. Спасатели деблокируют тела людей из покореженного автомобиля”, – говорится в сообщении.

После столкновения машины оказались за пределами проезжей части, об этом свидетельствуют опубликованные ГСЧС фотографии с места происшествия.

В полиции Николаевской области уточнили, что легковой автомобиль использовался как такси.

“В результате столкновения транспортных средств 36-летний водитель такси и двое его пассажиров погибли на месте происшествия. 61-летний водитель грузового автомобиля не пострадал”, – отметили правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (повлекшее гибель нескольких лиц нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ВИДЕОВидео: Поліція Миколаївщини / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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