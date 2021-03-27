Члены владимирской ОНК поговорили с Навальным в ИК-2

Председатель ОНК Владимирской области Вячеслав Куликов подтвердил встречу с Алексеем Навальным в ИК-2. Он подчеркнул, что это было сделано для выяснения проблем с его здоровьем, а также ради организации должного медицинского обслуживания.

“В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога и он попросил оказать содействие в получении уколов “Диклофенак” для снятия болевого синдрома”, – рассказал Вячеслав Куликов. При этом, подчеркнул он, Алексей Навальный продолжает перемещаться самостоятельно. Он отметил, что других жалоб и пожеланий заключенный не высказал.

В ОНК провели проверку и установили, что заявка Алексея Навального на “Диклофенак” была официально зарегистрирована в медицинской части ИК. “Мы попросили медиков обратить на это внимание и в случае необходимости провести дополнительное медицинское обследование”, – заключил Вячеслав Куликов.

Члены ОНК Владимирской области общались с Алексеем Навальным в ИК-2 26 марта. Ранее в СМИ появилась информация о том, что заключенный страдает от болей в спине и у него отнимается нога.