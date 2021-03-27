 

Летевший из Владивостока в Москву самолет совершил вынужденную посадку

27.03.2021, 17:26, Новости дня
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Самолет рейса Владивосток – Москва, вернулся в аэропорт вылета, пассажиров разместили в гостиницах, сообщил представитель авиаузла.

«Рейс вернулся. Пассажиры были высажены, их разместили по гостиницам», – приводит РИА «Новости» сообщение. При этом причину возвращения борта не уточнили.

Местное ИА PrimaMedia со ссылкой на одного из пассажиров рейса сообщает, что при взлете у самолёта произошли неполадки с одним двигателем.

В феврале самолет, летевший из Москвы в Магнитогорск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за трещин в лобовом стекле. На борту самолета находился 61 пассажир, среди которых 58 взрослых и трое детей. Никто из них не пострадал, все отправлены другим рейсом в Магнитогорск.



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