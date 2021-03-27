В «Векторе» перечислили преимущества «ЭпиВакКороны»

Преимущества пептидной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» заложены в ее конструкции, это безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям, сообщил завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.

«Все известные мутации коронавируса мы внимательно отслеживаем, это британский, южноафриканский, бразильский, калифорнийский варианты. Они никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью нашей вакцины», – сказал Рыжиков телеканалу «Россия 24», передает РИА «Новости» .

По его словам, преимущества пептидной вакцины заложены в ее конструкции, это безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям.

В РФ зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 – это препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», и получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет. Гендиректор «Вектора» Ринат Максютов сообщил, что массовая вакцинация препаратом от коронавируса «ЭпиВакКорона» в РФ может начаться во второй половине марта.

Ранее Роспотребнадзор назвал три линии защиты вакцины «ЭпиВакКорона». Вакцина прошла клинические исследования, которые показали, что препарат является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики коронавирусной инфекции.