 

В «Векторе» перечислили преимущества «ЭпиВакКороны»

27.03.2021, 17:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Преимущества пептидной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» заложены в ее конструкции, это безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям, сообщил завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.

«Все известные мутации коронавируса мы внимательно отслеживаем, это британский, южноафриканский, бразильский, калифорнийский варианты. Они никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью нашей вакцины», – сказал Рыжиков телеканалу «Россия 24», передает  РИА «Новости» .

По его словам, преимущества пептидной вакцины заложены  в ее конструкции, это безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям.

В РФ зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 – это препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», и получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет. Гендиректор «Вектора» Ринат Максютов сообщил, что массовая вакцинация препаратом от коронавируса «ЭпиВакКорона» в РФ может начаться во второй половине марта.

Ранее Роспотребнадзор назвал три линии защиты вакцины «ЭпиВакКорона». Вакцина прошла клинические исследования, которые показали, что препарат является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики коронавирусной инфекции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Главным вопросом виртуальной встречи лидеров G7 станет борьба с пандемией и доступ к вакцинам – офис Джонсона

14.01 / Более 300 обвиняемых и 900 свидетелей – в Италии начался суд над могущественным мафиозным кланом

16.11 / В РФ не зафиксировали ни одного повторного случая коронавируса

24.09 / Двух россиян приговорили в Греции к 300 годам тюрьмы

15.09 / Добровинский сыронизировал по поводу смены адвоката Ефремова

09.09 / Помпео: США обеспокоены репрессиями в отношении белорусских оппозиционеров

03.08 / Британия ограничила срок действия виз для россиян

30.07 / Профессор назвал полезные свойства персиков

30.11 / Жена Бардаша показала живот на позднем сроке беременности

10.02 / В Кремле оценили итоги переговоров с Боррелем в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска