 

В США Китай обвинили в отказе от западных брендов

27.03.2021, 17:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китай бойкотирует иностранные компании, которые отказались использовать выращиваемый уйгурами хлопок из Синьцзяна, сообщил Bloomberg со ссылкой на зампресс-секретаря Госдепа Джалину Портер.

По ее словам, интернет-пользователи запустили информационную кампанию, курируемую Пекином и направленную на дискредитацию иностранных фирм по производству одежды, передает РИА «Новости».

Так, в китайских соцсетях распространяются призывы отказаться от брендов одежды H&M, Nike и Adidas, которые перестали закупать синьцзяньский хлопок, посчитав его производство рабским трудом.

«Это равносильно корпоративному и потребительскому бойкоту», – подчеркнула Портер.

В начале февраля в западной прессе появились сообщения о жестоком обращении властей Китая с уйгурами. На этот раз в речь шла о систематических изнасилованиях уйгурских женщин в так называемых лагерях перевоспитания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

МИД Китая назвал материал, основанный на показаниях нескольких бывших заключенных и одного охранника, фальшивкой.

В субботу МИД КНР сообщил, что Китай вводит санкции в отношении физических лиц и организаций США и Канады в ответ на односторонние санкции этих стран за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Напомним, Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Это первый санкционный пакет Брюсселя в отношении Пекина за более чем 30 лет. Пекин в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Также СМИ сообщали, что Китай ввел санкции против девяти физических и четырех юридических лиц из Британии из-за «лжи и дезинформации» о ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Пушков оценил идею сына Бжезинского о включении Украины и Грузии в НАТО

02.10 / Помощник главы Абхазии задержан в России

03.07 / В России – новые ограничения на ввоз праворульных машин

03.03 / Microsoft обвинила китайских хакеров в кибератаке на компании в США

06.07 / Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

02.10 / В Харькове дочь погибшего в авиакатастрофе Ан-26Ш пилота отказались принять в школу. Директора отстранили

23.08 / Поветкин обратился к поклонникам после победы над Уайтом

26.12 / В РФ предложили отменить НДФЛ от продажи металлолома и пластика

03.03 / Стали известны подробности гибели олимпийского чемпиона Блинова

04.03 / Европейский Союз продлил санкции против Януковича и его окружения, двух человек исключили из списка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска