 

Яков Кедми рассказал, как Россия должна ответить на растущую угрозу от НАТО и США

27.03.2021, 17:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Израильский дипломат и военно-политический эксперт Яков Кедми во время съёмок проекта «Соловьёв LIVE» рассказал, как РФ должна ответить на растущую угрозу со стороны США и НАТО. От выбора правильной стратегии зависит будущее РФ.
По мнению Якова Кедми, Москве необходимо не поддаваться на провокации со стороны стран Запада. При этом РФ нельзя позволять США перегибать палку в стремлении сохранить гегемонию. Идеальным вариантом является выбор «золотой середины». При этом РФ обязана отстаивать свои интересы, не лезть на рожон и не давать наглеть американцам. Кедми поддержал тактику, которую выбрал Владимир Путин в ответ на слова Джо Байдена. Лидер США ранее назвал своего российского коллегу «убийцей». Путин спокойно отреагировал на эти слова и предложил Байдену встретиться в прямом эфире.

Во время съёмок передачи Владимир Соловьёв зачитал сообщение зрителя, который предложил Кедми сесть в танк и отправиться в Москву. В комментарии автор допустил грамматическую ошибку. Кроме того, он написал: «Израиль в НАТО». Кедми с Соловьёвым высмеяли автора сообщения за необразованность, назвав «идиотом». Военно-политический эксперт не увидел необходимости вступления Израиля в Североатлантический Альянс. После чего Кедми согласился с Соловьёвым, что за пределами границ РФ есть много глупцов.

Источник: tsargrad.tv



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / К концу века на Марсе будет создан город-миллионник

12.01 / Особенности микробиоты кишечника связали с риском тяжелого и длительного течения COVID-19

20.08 / «Доктор Стрэндж»: Анонсирован выпуск смартфона Nokia 3.4 с процессором Snapdragon 460

09.01 / Мнение: Усиливающий захват

29.06 / Как с картинки: Криштиану Роналду и Джорджина Родригес на каникулах в Портофино

19.09 / Мнение: Талибан – крутой, умный и сообразительный

25.02 / Защитники

01.10 / Подростки устроили драку со стрельбой в Санкт-Петербурге

26.07 / Экономист: Белоруссию ждут крайне непростые времена

08.02 / Партия “Новые люди” объявила о сборе лучших инициатив по всей России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска