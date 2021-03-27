Яков Кедми рассказал, как Россия должна ответить на растущую угрозу от НАТО и США

Израильский дипломат и военно-политический эксперт Яков Кедми во время съёмок проекта «Соловьёв LIVE» рассказал, как РФ должна ответить на растущую угрозу со стороны США и НАТО. От выбора правильной стратегии зависит будущее РФ.

По мнению Якова Кедми, Москве необходимо не поддаваться на провокации со стороны стран Запада. При этом РФ нельзя позволять США перегибать палку в стремлении сохранить гегемонию. Идеальным вариантом является выбор «золотой середины». При этом РФ обязана отстаивать свои интересы, не лезть на рожон и не давать наглеть американцам. Кедми поддержал тактику, которую выбрал Владимир Путин в ответ на слова Джо Байдена. Лидер США ранее назвал своего российского коллегу «убийцей». Путин спокойно отреагировал на эти слова и предложил Байдену встретиться в прямом эфире.

Во время съёмок передачи Владимир Соловьёв зачитал сообщение зрителя, который предложил Кедми сесть в танк и отправиться в Москву. В комментарии автор допустил грамматическую ошибку. Кроме того, он написал: «Израиль в НАТО». Кедми с Соловьёвым высмеяли автора сообщения за необразованность, назвав «идиотом». Военно-политический эксперт не увидел необходимости вступления Израиля в Североатлантический Альянс. После чего Кедми согласился с Соловьёвым, что за пределами границ РФ есть много глупцов.

Источник: tsargrad.tv