 

Волочкова показала пикантные фото с Джигурдой в день его 60-летия

27.03.2021, 17:18, Разное
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Балерина Анастасия Волочкова по случаю 60-летия актера Никиты Джигурды обнародовала пикантные фотографии с ним. Ими она поделилась в социальной сети Instagram, трогательно поздравив шоумена.
27 марта Никита Джигурда отмечает 60-летний юбилей. Актера уже поздравила верная подруга Анастасия Волочкова. Она рассказала, что дружит с супругом Марины Анисиной уже 20 лет. Балерина пожелала ему творческого вдохновения, истинных благ, радости, чтобы с ним рядом находились только преданные люди. Волочкова назвала Джигурду настоящим мужчиной, который способен защищать честь и достоинство женщины.

Свой пост балерина сопроводила серией совместных фотографий с именинником. На них пара запечатлена в различных позах. Иногда друзьям приписывают роман, но Волочкова и Джигурда не раз говорили, что между ними отсутствуют романтические отношения.

Недавно шоумен признался, что обычно Марина Анисина сама звонит балерине и договаривается, как звездная пара будет «шалить». Потом на просторах Сети появляются откровенные фотографии Джигурды и Волочковой.



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