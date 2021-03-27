Сын Анастасии Заворотнюк отказался носить фамилию матери

Сын актрисы Анастасии Заворотнюк решил отказаться от фамилии звездной матери. В аккаунте Майка в социальной сети Instagram произошли небольшие изменения.

Долгое время сын актрисы вел персональный аккаунт под ником Майк Заворотнюк. Недавно он стал публиковать посты, как Майк Стрюков. Чем вызваны подобные перемены, пока не сообщается.

В браке с предпринимателем Дмитрием Стрюковым Заворотнюк родила двух детей – дочь Анну и сына Майкла. Разница в возрасте между братом и сестрой составляет четыре года. Долгое время звезда ситкома «Моя прекрасная няня» жила в США вместе с супругом, где работала в сфере недвижимости. После развода с мужем-бизнесменом Заворотнюк вернулась в РФ.

О жизни сына знаменитой актрисы на сегодняшний день практически ничего не известно. Долгое время Майк Стрюков учился за границей, но, узнав о болезни матери, вернулся в РФ. В ходе общения с подписчиками он старается не затрагивать эту тему. В основном наследник Заворотнюк рассказывает им о своей любви к музыке.

Сестра юноши, напротив, стала более активной в социальных сетях. Она делится с фолловерами буквально каждым своим шагом. Тему болезни Анастасии Заворотнюк девушка обходит стороной. Недавно Анна Заворотнюк переехала в просторную квартиру в центре Москвы, хотя ранее жила в особняке вместе с матерью.

Источник: www.instagram.com