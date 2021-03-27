 

Сын Анастасии Заворотнюк отказался носить фамилию матери

27.03.2021, 17:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сын актрисы Анастасии Заворотнюк решил отказаться от фамилии звездной матери. В аккаунте Майка в социальной сети Instagram произошли небольшие изменения.
Долгое время сын актрисы вел персональный аккаунт под ником Майк Заворотнюк. Недавно он стал публиковать посты, как Майк Стрюков. Чем вызваны подобные перемены, пока не сообщается.

В браке с предпринимателем Дмитрием Стрюковым Заворотнюк родила двух детей – дочь Анну и сына Майкла. Разница в возрасте между братом и сестрой составляет четыре года. Долгое время звезда ситкома «Моя прекрасная няня» жила в США вместе с супругом, где работала в сфере недвижимости. После развода с мужем-бизнесменом Заворотнюк вернулась в РФ.

О жизни сына знаменитой актрисы на сегодняшний день практически ничего не известно. Долгое время Майк Стрюков учился за границей, но, узнав о болезни матери, вернулся в РФ. В ходе общения с подписчиками он старается не затрагивать эту тему. В основном наследник Заворотнюк рассказывает им о своей любви к музыке.

Сестра юноши, напротив, стала более активной в социальных сетях. Она делится с фолловерами буквально каждым своим шагом. Тему болезни Анастасии Заворотнюк девушка обходит стороной. Недавно Анна Заворотнюк переехала в просторную квартиру в центре Москвы, хотя ранее жила в особняке вместе с матерью.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / О роли молодежи в сфере национальной политики высказался директор ФГБУ «Дом народов России»

24.03 / Pfizer объявила о начале испытаний лекарства для раннего лечения COVID-19

26.03 / Скандалы: «Представительная делегация» Китая оказалась не слишком представительной

25.06 / Ученые с помощью генной терапии избавили мышей от аналога болезни Паркинсона

27.01 / В Сети обсуждают фото Пугачевой и Галкина в шубах и теплых шапках

29.10 / Иммунолог Аплетаева опровергла мифы о пользе чеснока и имбиря в борьбе с вирусами

03.09 / Маска, я тебя знаю: Кейт Бланшетт, Тильда Суитон и другие звезды на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля

22.12 / Мнение: США ввели новые санкции против ВПК Китая и РФ

12.11 / Назван самый простой способ профилактики коронавируса в квартире

08.01 / Алексей Пушков возглавит новую кафедру высмеивания МГИМО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска