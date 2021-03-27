Навстречу диктатуре

Венецианская комиссия: обнулив Конституцию, Россия перестала быть «суперпрезидентской республикой».

Венецианская комиссия Совета Европы — авторитетный международный экспертно-консультационный орган по конституционному праву — заявила, что изменения, внесенные в июле 2020 года в российскую Конституцию, «выходят далеко за рамки того, что уместно в соответствии с принципом разделения властей даже при президентских режимах».

О том, что РФ — суперпрезидентская республика, где полномочия главы государства выше, чем обычно бывает в государствах с президентской формой правления, многие (в том числе и автор) заявляли начиная с декабря 1993 года, когда была принята новая Конституция. Но теперь, после вердикта Венецианской комиссии, Россию можно уверенно называть ультрапрезидентской республикой.

Год назад в Совет Европы обратилась большая группа ученых и политиков: профессор, один из авторов Конституции 1993 года Виктор Шейнис, профессор конституционного права Ирина Алебастрова, председатель Сахаровского центра Вячеслав Бахмин, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза (младший), доктора исторических наук Андрей Зубов, Лилия Шевцова и Иван Курилла, а также Станислав Станских, Юрий Джибладзе, Лев Гудков, Валерий Борщев, Елена Панфилова, Игорь Клямкин, Владимир Рыжков, Лев Пономарев (внесен Минюстом в реестр иноагентов), Лев Шлосберг, Наталья Евдокимова, Александр Черкасов и другие, в том числе и автор этих строк.

В обращении говорилось, что то, что преподносится обществу как конституционная реформа, на практике еще больше отдаляет Россию от воплощения принципов демократического федеративного правового государства с республиканской формой правления и европейских конституционных ценностей и демократических норм, а также прямо противоречит обязательствам РФ в рамках Совета Европы.

Что предложенные поправки к Конституции усиливают и без того мощную и недемократичную вертикаль власти; снижают гарантии прав человека; усиливают дисбаланс в системе сдержек и противовесов, ослабляют независимость судебной системы; еще более централизуют государственное управление в ущерб субъектам Российской Федерации и значительно сужают автономию местного самоуправления.

И что они направлены не на улучшение функционирования политической системы России, а на обеспечение дальнейшего пребывания у власти нынешних политических элит и на недопущение перспективы развития демократических и правовых институтов.

Акция протеста против принятия поправок в Конституцию, июль 2020 года. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

А самое главное — поправки включают в себя обнуление срока президентских полномочий действующего главы государства, позволяя ему вновь избираться на два шестилетних срока после более чем 20-летнего пребывания у власти.

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Этим будет попран фундаментальный принцип демократического государства: сменяемость власти, — говорилось в обращении.

Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы направил обращение для экспертизы в Венецианскую комиссию (Европейскую комиссию за демократию через право), чья задача — анализ законов и законопроектов государств-участников, затрагивающих проблемы конституционного права.

19 марта было принято заключение комиссии, обнародованное 23 марта.

И для российских властей оно крайне неприятно.

Комиссия отмечает, что поправки представляют собой самый обширный и существенный пересмотр Конституции 1993 года, когда-либо проводившийся в России.

Чтобы подсластить пилюлю, комиссия приветствует то, что поправки приводят к ряду положительных изменений: повышенная защита социальных прав, ограничение полномочий президента двумя сроками, расширение парламентского контроля.

А затем констатирует, что выявила «ряд серьезных недостатков в Конституции и процедуре ее принятия».

Что скорость подготовки таких широкомасштабных поправок «явно не соответствовала глубине поправок, учитывая их влияние на общество».

Что повышение до конституционного уровня существующих положений обычного права «создает риск исключения рассматриваемых вопросов из открытых дебатов и, таким образом, ограничивает демократию», потому что конституционализированные нормы становятся более жесткими, не могут быть пересмотрены Конституционным судом и, наоборот, могут служить критерием для оценки других правовых норм.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

И, что самое главное, анализируя существо поправок, Венецианская комиссия приходит к выводу, что они «непропорционально укрепили позицию Президента Российской Федерации и устранили некоторые системы сдержек и противовесов, изначально предусмотренных Конституцией». А именно:

исключение из ограничения сроков текущего и предыдущих президентов «противоречит самой логике принятой поправки ограничивающего полномочия президента двумя сроками»;

необычно широкий объем иммунитета в сочетании с правилами импичмента, которые очень затрудняют увольнение президента, вызывают серьезные опасения в отношении ответственности президента;

президент получил дополнительные полномочия за счет председателя правительства;

увеличение числа сенаторов, назначаемых президентом, может дать последним дополнительные рычаги воздействия, тем самым вызывая сомнения в том, будет ли Совет Федерации достаточно независимым от исполнительной власти, чтобы иметь возможность выполнять функции контроля, возложенные на него Конституцией.

И в совокупности, как сказано выше,

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«эти изменения выходят далеко за рамки того, что уместно в соответствии с принципом разделения властей даже при президентских режимах».

Кроме того, комиссия отмечает, что поправки «ослабляют субъекты и органы местного самоуправления».

Что «включение положений, касающихся русской нации, создает противоречие с многоэтническим характером Российской Федерации».

И что право президента инициировать увольнение председателей высших судов, а также председателей, вице-президентов и судей кассационных и апелляционных судов по весьма неопределенным основаниям «затрагивают ключевой элемент судебной независимости» и «представляют опасность для верховенства закона в Российской Федерации».

И наконец, комиссия заявляет, что это заключение будет «на более позднем этапе дополнено окончательным заключением, в котором также будут учтены основные законодательные акты по реализации».

Конечно, ничего сенсационного в данном заключении комиссии нет: практически обо всем этом российские оппозиционные политики и эксперты говорили и писали на протяжении нескольких месяцев — с момента появления поправок. А в «Яблоке» вместе со специально созданным Общественным конституционным советом разработали альтернативные поправки к Конституции, предусматривающие движение в противоположном направлении — к парламентско-президентской республике, где власть президента серьезно ограничена. Но все это не остановило Кремль, решавший главнейшую и важнейшую задачу: «Путин навсегда».

Как затем проводили в жизнь «путинские поправки» — при отсутствии серьезных дискуссий, телевизионной монополии на агитацию исключительно за эти поправки и недельном «голосовании на пеньках», — хорошо известно.

2 июля 2020 года россияне проснулись уже в совсем другой республике.

И, в общем, есть сомнения — в республике ли вообще.

Ибо возможности для народовластия теперь сведены к минимуму.

И тем не менее возврат к республике возможен.

Для этого надо, чтобы на осенние выборы пришло достаточное количество республиканцев.

Борис Вишневский

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