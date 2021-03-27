Обострение на Донбассе. В Минобороны рассказали о состоянии раненных возле Шумов

Двух раненных возле населенного пункта Шумы Донецкой области военнослужащих доставили в госпиталь в Харькове, их состояние медики называют тяжелым и средней тяжести. Об этом “Укринформу” сообщил начальник регионального отдела информагентства Минобороны “АрміяInform” в Харьковской области Виталий Саранцев.

“В приемное отделение Военно-медицинского клинического центра Северного региона были доставлены двое военнослужащих в среднем и тяжелом состоянии. Оба пациенты имеют осколочные и пулевые ранения”, – сообщил Саранцев.

По его информации из госпиталя, военнослужащим дополнительно провели обследование на компьютерном томографе, пока определяется дальнейшее лечение.

Обоим раненым была оказана своевременная и качественная медицинская помощь еще до этапа эвакуации из района ООС. В Харькове им предоставляется вся необходимая квалифицированная помощь.

26 марта в результате минометного обстрела незаконными вооруженными формированиями РФ позиций операции ООС в районе поселка Шумы Донецкой области четверо украинских военных погибли, еще двое получили ранения.

По информации главного редактора издания “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, есть высокая вероятность, что в районе поселка может последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций.

Из-за гибели военных украинская делегация в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе собрала экстренное внутреннее совещание.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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