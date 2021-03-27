Ляшко: Минздрав гарантирует, что вакцины для второй прививки хватит всем

В Украине хватит вакцины для второй прививки тем, кто уже получил первую дозу препарата Covishield. Об этом на брифинге 26 марта сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко, трансляция велась на канале правительства в YouTube.

Он напомнил, что Минздрав решил вводить вторую дозу вакцину на 12-ю неделю после первой, так как это повыщает ее эффективность.

“Пока не существует данных о взаимозаменяемости вакцин против COVID- 19 произведенных на разных платформах. У нас сегодня есть мРНК-вакцины – Pfizer, Moderna, векторные вакцины – AstraZeneca, инактивированные – CoronaVac. Эти вакцины не являются взаимозаменяемыми. Но вакцины с одной платформы, например векторная вакцина AstraZeneca, являются взаимозаменяемыми. То есть, вакцина AstraZeneca, которая производится на европейских площадках, на корейской или индийской площадке, может использоваться с одной площадки для первой првивики и с другой – для второй. Минздрав гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто получил первую, будет в достаточном количестве доступна”, – сказал он.

По его словам, вторую дозу вакцины в Украине начнут вводить в 20-х числах мая.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield (Oxford/AstraZeneca). По состоянию на 27 марта введено уже 192,3 тыс. доз. Вторую дозу получил один человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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