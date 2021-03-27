 

Ляшко: Минздрав гарантирует, что вакцины для второй прививки хватит всем

27.03.2021, 16:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Украине хватит вакцины для второй прививки тем, кто уже получил первую дозу препарата Covishield. Об этом на брифинге 26 марта сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко, трансляция велась на канале правительства в YouTube.

Он напомнил, что Минздрав решил вводить вторую дозу вакцину на 12-ю неделю после первой, так как это повыщает ее эффективность.

“Пока не существует данных о взаимозаменяемости вакцин против COVID- 19 произведенных на разных платформах. У нас сегодня есть мРНК-вакцины – Pfizer, Moderna, векторные вакцины – AstraZeneca, инактивированные – CoronaVac. Эти вакцины не являются взаимозаменяемыми. Но вакцины с одной платформы, например векторная вакцина AstraZeneca, являются взаимозаменяемыми. То есть, вакцина AstraZeneca, которая производится на европейских площадках, на корейской или индийской площадке, может использоваться с одной площадки для первой првивики и с другой – для второй. Минздрав гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто получил первую, будет в достаточном количестве доступна”, – сказал он.

По его словам, вторую дозу вакцины в Украине начнут вводить в 20-х числах мая.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield (Oxford/AstraZeneca). По состоянию на 27 марта введено уже 192,3 тыс. доз. Вторую дозу получил один человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Трамп продлил режим ЧП из-за угрозы вмешательства в выборы

03.07 / Рада уволила главу НБУ. Зеленская выздоровела от COVID-19. Главное за день

21.07 / Лукашенко сказал, в каком случае Белоруссия «погибнет» и «будет нищей»

27.02 / СНБО ввел новые санкции, Байден констатировал, что Крым – это Украина. Главное за день

08.08 / США преодолели рубеж в 160 тысяч смертей от COVID-19

23.09 / Тихановская заявила, что она – единственный лидер Беларуси, избранный народом

27.07 / «Дуке обучает снайперов» — Мадуро заявил, что президент Колумбии хочет его убить

07.11 / Россия ответила США на обвинения в разработке противоспутникового оружия

26.01 / ООН призвала Израиль провести вакцинацию от коронавируса среди палестинцев

06.02 / Nissan официально представила обновленный кроссовер Nissan Pathfinder

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска