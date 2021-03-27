 

В мире за сутки подтвердили наибольшее за два месяца число случаев COVID-19 – данные ВОЗ

27.03.2021, 16:46, Новости дня
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Число инфицированных коронавирусом, выявленных в мире за последние сутки, увеличилось до самого высокого уровня за два последних месяца. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 26 марта.

Вчера на планете COVID-19 подтвердили у почти 615 тыс. людей. Последний раз больше было 24 января – 634 тыс. Рекорд суточного прироста был установлен 20 декабря 2020 года, тогда выявили 842 тыс. инфицированных.

Скриншот: covid19.who.int

26 марта на планете скончались, по данным ВОЗ, 9396 пациентов с COVID-19 (рекорд – 16 678, он установлен 28 января).

Больше всего инфицирований подтвердили с начала пандемии в США (29,7 млн), Бразилии (12,3 млн), Индии (11,9 млн), России (4,5 млн) и Франции (4,3 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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