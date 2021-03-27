 

Киев применил дроны Bayraktar для отработки задач над Черным морем

27.03.2021, 16:32, Новости дня
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Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 выполняли над Черным морем учебные задачи по маневрированию, сообщило агентство минобороны Украины.

«Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полеты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Черном море. Дроны отрабатывали различные учебные задачи по маневрированию», – информирует «АрмияInform», передает РИА «Новости».

В сообщении отмечается, что на острове Тендровская коса расположен многофункциональный военно-морской полигон, где тренируются и повышают боеготовность различные подразделения военно-морских сил. Там же проходят тренировки по высадке морского десанта на необорудованное побережье, выполняются артиллерийские стрельбы по береговым целям катерными тактическими группами.

Bayraktar TB2 является разведывательно-ударным беспилотником, производящимся в Турции. В качестве вооружения применяются четыре противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением, либо высокоточные авиабомбы MAM-C и MAM-L.

Ранее сообщалось, что минобороны Украины подписало соглашение с турецкими компаниями о производстве ударных беспилотников для нужд украинской армии. Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обещал, что в 2021 году Киев закупит еще пять турецких Bayraktar TB2.



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