Киев применил дроны Bayraktar для отработки задач над Черным морем

Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 выполняли над Черным морем учебные задачи по маневрированию, сообщило агентство минобороны Украины.

«Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полеты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Черном море. Дроны отрабатывали различные учебные задачи по маневрированию», – информирует «АрмияInform», передает РИА «Новости».

В сообщении отмечается, что на острове Тендровская коса расположен многофункциональный военно-морской полигон, где тренируются и повышают боеготовность различные подразделения военно-морских сил. Там же проходят тренировки по высадке морского десанта на необорудованное побережье, выполняются артиллерийские стрельбы по береговым целям катерными тактическими группами.

Bayraktar TB2 является разведывательно-ударным беспилотником, производящимся в Турции. В качестве вооружения применяются четыре противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением, либо высокоточные авиабомбы MAM-C и MAM-L.

Ранее сообщалось, что минобороны Украины подписало соглашение с турецкими компаниями о производстве ударных беспилотников для нужд украинской армии. Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обещал, что в 2021 году Киев закупит еще пять турецких Bayraktar TB2.