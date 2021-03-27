 

В Суэцком канале скопилось более 320 судов

27.03.2021, 16:32, Новости дня
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В районе заблокированного контейнеровозом Ever Given Суэцкого канала скопились 321 судно, сообщил глава администрации торгового пути адмирал Усама Рабиа.

Как сообщил Wall Street Journal, судно могут снять с мели уже в субботу, передает РИА «Новости».

Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел во вторник на мель в Суэцком канале. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра. Предполагается, что разблокирование канала может занять несколько недель. Для разблокирования Суэцкого канала на место следуют два дноуглубительных судна. В субботу сообщалось, что заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given удалось сдвинуть с места. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обращений к российской стороне по поводу помощи в разблокировке Суэцкого канала не поступало.



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