 

Ученые: Лекарство от рака снижает негативное воздействие коронавируса на организм

27.03.2021, 16:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые Университета Мэриленда установили самые токсичные белки, которые производит SARS-COV-2-вирус, взывающий COVID-19. Эксперты, использовав одобренный FDA препарат от рака, смогли уменьшить негативное действие вирусного белка.
Ученые проводили опыты на линиях клеток людей и плодовых мушках, увидев клеточный процесс, захватывающий вирус, обнаружив новые допустимые препараты-кандидаты, которые можно тестировать в лечении больных с тяжелой формой COVID-19. Итоги исследований опубликовали в Cell & Bioscience.

Чже «Цион» Хан, автор работы, сообщил, что существует метод отведения SARS-COV-2 от дефектов тканей тела и нанесения большого вреда. Препарат ремдесивер, считающийся эффективным против COVID-19, лишь предотвратил производство огромного числа копий вируса, но не оказал защиту от разладов, которые вызваны вирусными белками. Коронавирус заражает клетки и принуждает их воспроизводить белки из каждого из 27 генов. Ученые смогли создать 12 линий плодовых мух для экспрессии белков SARS-COV-2, вызывающих токсичность обусловленую их структурой и функциями.

Движущийся белок блокируется препаратом от рака селинексором. Ученые тестировали лекарство на клетках людей и плодовых мушках, которые вырабатывают токсичный вирусный белок, чтобы понять, может ли терапия обращать назад вред. Принимая во внимание его токсичность, лекарство улучшало выживание клеток людей на 12%. Селинексор отвратил смертность 15% мух, которые вырабатывают ядовитый вирусный белок. Он разрешен при лечении некоторых видов рака крови.

Источник: medikforum-ru.turbopages.org



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Что общего у Михальчик с Дзюбой? – Личное мнение

18.03 / В двух регионах России выпал желто-коричневый снег

21.10 / Спецслужбы обвиняют Авакова в нападении на Саакашвили

25.01 / Хочешь видеть — вот мои глаза

20.11 / Полицейские в Колорадо получили таинственный звонок «с того света»

22.01 / 23 января в Москве пройдут плановые работы по замене тротуарной плитки

28.01 / Действительно – ДОКОЛЕ???

05.12 / Мнение: Слухи о смерти литературы верны, но преждевременны

28.08 / Мнение: Дорогие советские авиабилеты, польза от строительства ВСМ и как Амазон зарабатывает деньги

26.02 / Норкин за возросшую популярность посоветовал Бортич благодарить Никиту Михалкова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска