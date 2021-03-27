Ученые: Лекарство от рака снижает негативное воздействие коронавируса на организм

Ученые Университета Мэриленда установили самые токсичные белки, которые производит SARS-COV-2-вирус, взывающий COVID-19. Эксперты, использовав одобренный FDA препарат от рака, смогли уменьшить негативное действие вирусного белка.

Ученые проводили опыты на линиях клеток людей и плодовых мушках, увидев клеточный процесс, захватывающий вирус, обнаружив новые допустимые препараты-кандидаты, которые можно тестировать в лечении больных с тяжелой формой COVID-19. Итоги исследований опубликовали в Cell & Bioscience.

Чже «Цион» Хан, автор работы, сообщил, что существует метод отведения SARS-COV-2 от дефектов тканей тела и нанесения большого вреда. Препарат ремдесивер, считающийся эффективным против COVID-19, лишь предотвратил производство огромного числа копий вируса, но не оказал защиту от разладов, которые вызваны вирусными белками. Коронавирус заражает клетки и принуждает их воспроизводить белки из каждого из 27 генов. Ученые смогли создать 12 линий плодовых мух для экспрессии белков SARS-COV-2, вызывающих токсичность обусловленую их структурой и функциями.

Движущийся белок блокируется препаратом от рака селинексором. Ученые тестировали лекарство на клетках людей и плодовых мушках, которые вырабатывают токсичный вирусный белок, чтобы понять, может ли терапия обращать назад вред. Принимая во внимание его токсичность, лекарство улучшало выживание клеток людей на 12%. Селинексор отвратил смертность 15% мух, которые вырабатывают ядовитый вирусный белок. Он разрешен при лечении некоторых видов рака крови.

Источник: medikforum-ru.turbopages.org