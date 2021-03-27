 

Скандалы: Шугалей поможет удерживаемой в США россиянке

27.03.2021, 16:20, Разное
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Глава фонда защиты национальных ценностей пообещал посодействовать возвращению Миры Тэрады в Россию. 

Гражданка РФ в декабре 2018 г. была задержана на территории Финляндии, после чего ее экстрадировали в США. Суд приговорил девушку к двум с половиной годам тюремного заключения по обвинению в сбыте наркотиков и отмывании денег. Россиянка заявила, что в преступлениях виновен ее муж, являющийся гражданином США.

По ее словам, он оказывал на неё давление и систематически избивал. Тэрада взяла его деньги, чтобы оплатить счета. За это она была задержана. По окончании тюремного заключения Миру Тэраду должны были немедленно отправить домой, однако она все еще находится в депортационном центре. Американские власти сообщили, что документы девушки были утеряны.

Правозащитники и мать Миры требуют немедленно отпустить россиянку. Женщина обратилась за помощью в ФЗНЦ. Глава организации Максим Шугалей обещал оказать содействие в освобождении девушки.



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