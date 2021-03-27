Степанов рассказал, когда Украина может начать получать вакцину в рамках механизма COVAX

Вакцину против коронавируса в рамках глобального механизма COVAX Украина может начать получать уже в конце марта. Об этом в эфире канала “Украина 24” 26 марта заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

“Вакцины по механизму COVAX Украина должна получить в конце марта – начале апреля”, – сказал глава Минздрава.

Также он убежден, что в апреле возобновятся поставки индийской вакцины Covishield, которую Украина уже оплатила.

“Сейчас мы не получили разрешения правительства Индии на экспорт того количества, которое заказали. Нам нужна не компенсация, нам нужна вакцина в конечном итоге. Думаю, мы начнем ее получать в апреле”, – сказал глава Минздрава.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield (Oxford/AstraZeneca).

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech Украина должна получить в рамках глобального механизма COVAX, поставки, по предварительной информации, должны начаться в апреле. Также, как сообщал министр, в рамках COVAX Украина получит вакцину AstraZeneca, которая производится в Южной Корее. К концу второго квартала 2021 года ожидается поставка от 2,2 млн до 3,8 млн доз этой вакцины.

Ожидается, что Украина также закупит 15 млн доз вакцины у компании Novavax, поставки начнутся в июле.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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