 

Facebook заблокировала страницу президента Венесуэлы за распространение фейков о коронавирусе

27.03.2021, 15:52, Новости дня
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Соцсеть Facebook заморозила страницу президента Венесуэлы Николаса Мадуро за нарушение политики против распространения дезинформации о COVID-19. Об этом агентству Reuters сообщил представитель соцсети.

Как сообщили в Facebook, страницу Мадуро заморозили за продвижения средства, которое, как он безосновательно утверждает, может вылечить COVID-19.

В январе Мадуро на своей странице рассказывал о карвативире – пероральном растворе, полученном из тимьяна. Он описал его как “чудодейственное” лекарство, которое нейтрализует коронавирус без побочных эффектов. По словам врачей, это утверждение не подтверждается наукой, отмечает Reuters.

Facebook удалил видео, в котором Мадуро продвигал это лекарство, потому что оно нарушает политику против ложных утверждений.

Представитель соцсети в комментарии журналистам заявил, что Facebook следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в которых говорится, что в настоящее время нет лекарств для лечения COVID-19.

Страница Мадуро будет заморожена на 30 дней, в течение которых она будет доступна только для чтения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса в Венесуэле подтвердили 154,9 тыс. случаев болезни, 1543 человека умерли.

6 марта Мадуро сделал прививку против коронавируса российским препаратом “Спутник V”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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