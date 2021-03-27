 

В Белоруссии заявили, что протестная активность в стране приближена к нулю

27.03.2021, 15:38, Новости дня
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Несанкционированные массовые акции протеста в субботу в Белоруссии не зафиксированы, протестная активность приближена к нулю, сообщила пресс-служба МВД республики.

«В Беларуси протестная активность приближена к нулю. Во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия», – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.

По данным МВД, в Минске замечены «малочисленные группы с незарегистрированной символикой», некоторые участники акции доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства.

«Информация о массовых задержаниях, в частности, около площади Бангалор, не соответствует действительности, равно как и о перекрытии движения в районе Октябрьской площади. Также в некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами. Подробности об этом позже», – добавили в ведомстве.

Ранее белорусские следователи возбудили уголовное дело после призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных митингах 27 марта. В субботу в ГУМВД сообщили, что в Минске сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек за участие в несанкционированной акции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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