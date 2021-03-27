Врач Комиссарова назвала опасность яиц

Врач Альбина Комиссарова предупредила россиян об опасности яиц. По ее словам, к продукту необходимо относиться с большой осторожностью, несмотря на то, что он должен присутствовать в рационе человека.

В одном курином яйце содержится около 70 калорий, 7 граммов белка, 5 граммов жира, холин, железо, различные минералы и витамины. Конкретных рекомендаций по поводу того, сколько стоит есть продукта в день, нет.

Результаты последних исследований говорят о том, что в яйцах содержится пищевой холестерин, но его присутствие в продукте не является критичным. Важное значение имеет физическая активность, здоровый вес, рациональное соотношение жиров.

Куда больше стоит насторожиться из-за возможной сальмонеллы. Мытье яиц и правильное приготовление не всегда спасает от нее. Чтобы избежать возможных проблем, важно варить продукт не менее десяти минут.

Источник: tsargrad.tv