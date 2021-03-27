Российские корабли получили усовершенствованную артиллерийскую установку А-192М

Военный эксперт Василий Дандыкин пояснил об уникальных возможностях российских военных кораблей. Модернизированные фрегаты проекта 22350 получили усовершенствованные артиллерийские установки А-192М.

Российские военные фрегаты, созданные в рамках проекта 22350, получили ряд улучшений. Возможности судов были продемонстрированы во время проведенных недавно ракетных стрельб с участием судна «Адмирал флота Советского Союза Горшков», одного из кораблей серии. Уникальный боевой потенциал флота ВМФ Российской Федерации усилен комплектами мощных управляемых ракет и систем противовоздушной обороны.

Военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин рассказал, что кроме «Циркона», корабли способны к перевозке ракет «Калибр» в нескольких вариациях. Это позволит вести огонь на сотни километров. А с использованием сверхзвуковых ракет «Оникс» этот показатель увеличивается до тысяч километров. Наиболее современные комплексы ПВО «Редут» вместе с корабельной артиллерией создают сбалансированный комплект вооружения для удара и обороны. Скорость фрегатов проекта 22350 делают их самыми быстрыми в мире.

Ещё одним преимуществом российского флота станут модернизированные артиллерийские установки А-192М «Армат». Они существенно повысят огневую мощь отечественных кораблей, поскольку снаряды калибра 130 миллиметров можно сравнить с крейсерской. Базой для новой системы послужили созданные советскими инженерами АК-130. Снижению веса, мешающего применять стандартные двухорудийные башни, удалось добиться размещением только одной башни. Кроме того, российские оружейники сумели реализовать автоматическую подачу снарядов на корабле. Ее усиливает новейшая система «Пума» с возможностью одновременной стрельбы по четырем целям. Кроме того, переключение с одной мишени на другую происходит менее, чем за секундный интервал.

Источник: nation-news.ru