Из-за отказа от российской вакцины «Спутник-V» Украине грозит коронавирусная катастрофа

Украина стоит на пороге коронавирусной катастрофы, количество заболевших, а также смертельных исходов растет в стране каждый день. Причиной сложившейся ситуации эксперты называют отказ от российской вакцины «Спутник V».

Уходящая неделя ознаменовалась на Украине введением нового карантина, вызванного коронавирусом Covid-19. На подобные меры пришлось идти из-за быстрого распространения заболевания в стране, превысившего статистику минувшего года. По данным министра здравоохранения Максима Степанова, численность пациентов возросла втрое. Спасти ситуацию можно с помощью массовой вакцинации населения. Однако правительство не смогло обеспечить достаточное количество препаратов, а их качество вызывает сомнение.

Накануне после прививки индийским Covishield скончалась военнослужащая. Сообщения об этом, а также об осложнениях от вакцины, вызывают у народа недоверие к властям. В то же время Киев отказался от предложенной Россией собственной разработки. Сейчас по всем регионам Российской Федерации идёт прививочная кампания препаратом «Спутник V». Как утверждают отечественные ученые, это наиболее действенное и безопасное средство для защиты Covid-19.

Однако подобные аргументы не желают слышать на Украине. Местная власть по прежнему заявляет, что не намерена разрешать использование «Спутника V». Такая позиция, уверены российские специалисты, приведет государство к настоящей коронавирусной катастрофе. Только сейчас число больных за сутки достигло 18 тысяч человек, а заполненность больничных койкомест во многих областях стала критичной. Кроме того, из-за плохих условий работы все чаще увольняются медработники. Если ничего не предпринять в ближайшее время, страна может не выдержать новой волны Covid-19. За прошедшее время болезнь мутировала, увеличив заразность, тяжесть и летальность. Власти РФ напоминают своим украинским коллегам, что предложение их помощи все так же в силе.

Источник: vz.ru