 

Euronews – Манижа расценивает нападки как доказательство актуальности своей песни

27.03.2021, 15:04, Новости дня
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Певица и активистка Манижа Сангин уверена, что бурная реакция в интернете на её песню, которая будет представлена в этом году на конкурсе «Евровидение», свидетельствует об актуальности затрагиваемой темы. По её словам, эта песня рассказывает о трансформации самоощущения женщины за последние столетия и призвана привлечь внимание к серьёзным проблемам, с которыми приходится сталкиваться женщинам в современном обществе, передаёт Euronews.

Травля в соцсетях, жалобы, направленные в Следственный комитет, обсуждения в Госдуме — такова реакция части российского общества на новость о том, что в этом году на конкурсе «Евровидение» с феминистской песней Russian Woman страну представит 29-летняя Манижа Сангин.

По словам певицы и активистки, это произведение «о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий». А на поток ненависти в интернете она ответила шуточным видеоклипом в Instagram.

МАНИЖА САНГИН, певица: Этот «хейт» мне помог доказать, что то, что я делаю, — не зря. То, о чём я говорю, — не зря. Песня, может быть, и не нравится кому-то мелодически, аранжировка не нравится кому-то, ну внешность моя, может, не нравится — это тоже нормально, такое бывает. Но самое главное, что эта песня сподвигла очень многих людей поговорить на эти темы, которые существуют сегодня в мировой повестке. 

Ролик с песней Russian Woman на канале конкурса в YouТube набрал уже 5,5 миллиона просмотров.

Манижа Сангин — уроженка Таджикистана, её семья бежала от гражданской войны в начале 1990-х годов. Она выросла в Москве и говорит, что хочет показать миру «щедрость, открытость и яркость России». В прошлом году она стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от РФ.

Конкурс «Евровидение» пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме.

Дата выхода в эфир 25 марта 2021 года.

 



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