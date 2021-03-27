 

В Черниговской области вводят ограничения “красной” зоны

27.03.2021, 14:58, Новости дня
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На территории Черниговской области с 29 марта будут действовать ограничения “красной” зоны эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Такое решение приняла 27 марта Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в Telegram министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

“Комиссия решила установить с полуночи 29 марта “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черниговской области и применить на территории региона ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые предусмотрены для “красного” уровня эпидемической опасности”, – написал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 27 марта в стране коронавирус подтвердили у 1,6 млн человек, 31,8 тыс. заболевших умерли, почти 1,3 млн – выздоровели.

В Черниговской области коронавирус подтвержден у 41 171 человека, 843 пациента умерли, 33 276 заболевших выздоровели.

27 марта Минздрав обновил карантинное зонирование. Черниговская область была включена в “красную” зону. В области превышен уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения (88,3).

В Украине последние недели растет заболеваемость COVID-19. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что если ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине начнет ухудшаться, возможен новый локдаун.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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