 

Власти Тернопольской области получили предупреждение из-за вакцинации вне очереди – Офис президента

27.03.2021, 14:58, Новости дня
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В Офисе президента осудили случаи вакцинации против коронавируса работников нескольких частных предприятий в Тернопольской области вне очереди. Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сказал в комментарии “Укринформу”.

“В Тернопольской области произошло неприятное и откровенно бессовестное событие, когда вне очереди были вакцинированы работники нескольких частных предприятий. Это произошло в нарушение существующего порядка вакцинации”, – отметил замглавы ОП.

По словам Тимошенко, Офис президента отмечает, что в Украине действует четко утвержденная дорожная карта вакцинации, в соответствии с которой с середины марта начался второй этап вакцинации. На этом этапе вакциной прививают людей с очень высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто предоставляет медицинские услуги, подчеркнул он.

Тимошенко добавил, что областная власть Тернопольской области уже получила “первое и последнее предупреждение по этому инциденту”.

“Допустить такое нарушение порядка вакцинации на местном уровне было ошибкой, все ответственные лица в области должны это четко понимать. Мы надеемся, что подобное больше не повторится – ни в Тернопольской, ни в других областях”, – подытожил он.

Издание LIGA.net сообщало, что 24 марта в Тернопольской области вакцинировали препаратом Covishield 40 работников предприятий “Агропродсервис” и “Тернопольский мясокомбинат”.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По состоянию на 27 марта в Украине вакцинировали 192,3 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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