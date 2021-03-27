В Украине в больницах находится 43,5 тыс. пациентов с коронавирусом – Ляшко

В Украине по состоянию на 27 марта на госпитализации находится почти 43,5 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на странице в Facebook 27 марта.

“Сейчас в Украине для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией развернуто 74 927 коек, из которых 64 143 обеспечены возможностью предоставления кислородной терапии.

На данный момент в больницах находится 43 585 пациентов с COVID-19″, – написал главный санврач.

Он рассказал, что сегодня прошло совещание с представителями Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

“Дополнительно обсудили изменение дислокации госпиталя, поскольку ситуация с нагрузкой на систему здравоохранения в Ивано-Франковской области стабилизировалась. В то же время отмечаем рост количества госпитализаций в соседних областях и на юге страны. Динамика случаев коронавирусной болезни в мире снова показывает тенденции к росту”, – написал Ляшко.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2287941654671279

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 27 марта в стране коронавирус подтвердили у 1,6 млн человек, 31,8 тыс. заболевших умерли, почти 1,3 млн – выздоровели.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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