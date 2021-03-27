 

Мнение: Киборг

27.03.2021, 14:42, Разное
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13 декабря прошлого года я сделал прививку от коронавируса, записавшись в испытатели китайской вакцины.

Но то ли китайская вакцина оказалась бесполезной для моего татарского организма, то ли меня кольнули не вакциной, а плацебо, но антитела в моем организме не появились.

Пришлось привиться «Спутником». Пошел в ГУМ и привился. Очередь оказалось небольшой,  едва успел ответить на пяток коментов в ЖЖ, как меня пригласили в процедурную…

9 февраля сделал первый укол, 5 марта – второй.

Через три недели сдал кровь на анализ на наличие антител. Антител оказалось очень много. 250 каких-то единиц.

Один из специалистов, которому я переслал результат анализа, позвонил и говорит:

– Да ты киборг, старик…

Правда что-то? 250 – это реально много?

Источник: Ирек Муртазин



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