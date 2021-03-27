 

Первый игровой смартфон Redmi получит физические кнопки, Dimensity 1200, аккумулятор на 5000 мА•ч и топовый экран

27.03.2021, 14:36, Разное
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Новый флагман готовит к выходу компания Redmi, свой первый игровой смартфон она оснастит процессором Dimensity 1200. Кроме того, девайс будет отличаться от конкурентов физическими кнопками, аккумулятором на 5000 мА•ч и топовым экраном.
Компания Redmi начинает наступление в гейм-сегменте, в Сети появилась информация о дебютном смартфоне. Согласно заявлению представителей компании, он получил «лучший в отрасли» плоский OLED-дисплей. Вверху экрана расположен миниатюрный вырез под фронтальный объектив. Его разрешение, как и параметры основной камеры, не называются. Судя по обнародованным материалам, аппарат высокого качества выделится также приемлемым ценником.

Производительность и быстродействие смартфону обеспечивает мощная флагманская однокристальная мобильная платформа Dimensity 1200 от MediaTek. Каким будет объем оперативной памяти, пока доподлинно не известно, как и вместительность флэш-накопителя. Ёмкий аккумулятор на 5 тысяч мА•ч поддерживает быструю 65-Ваттную зарядку, кроме того, он способен набирать 100% всего за 30 минут.

Стоит отметить, что по результатам тестирования лабораторией DisplayMate Technologies экран первого игрового смартфона от Redmi получил максимальную оценку A+. Также интересной особенностью девайса станут физические кнопки аппаратного функционала, вынесенные на торец корпуса гаджета. Стоимость устройства составит порядка 300 долларов США, остальные характеристики новинки пока не раскрываются.

Источник: www.ixbt.com



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