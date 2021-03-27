Эксперты назвали 10 ежедневных привычек для здорового образа жизни

Эксперты перечислили 10 привычек для сохранения здоровья. Их выполнение занимает около минуты, а эффект превосходит все ожидания.

В первую очередь, специалисты напоминают о необходимости чистить зубы. Это поможет избавиться от накопившихся между ними болезнетворных бактерий. Щеткой необходимо обрабатывать не только сами зубы, но и промежутки между ними. Кроме того, не стоит забывать и о необходимости пользоваться зубной нитью и полоскать ротовую полость специальными растворами.

Также полезно сразу после пробуждения пить стакан воды и употреблять на завтрак белковую пищу. Это компенсирует потери воды за время сна, стимулирует работу мозга и улучшит работу кишечника и почек. Благодаря такой несложной процедуре сохранится оптимальный уровень сахара в крови.

Вместо полноценной тренировки можно выполнить комплекс других упражнений. Например, минутные пробежки сделают костные ткани крепче на 4%. Также отличной зарядкой будет попеременное вставание со стула с максимальной скоростью в течение как минимум 26 секунд, приседания или ускоренный подъем по лестнице.

В рационе здорового человека непременно должна быть фасоль или консервированные овощи, уверяют эксперты. Углеводы, содержащиеся в них, помогут продлить жизнь. По данным диетолога Тамары Дакер, эти компоненты присутствуют в меню всех долгожителей планеты. При этом углеводные продукты можно опрыскивать оливковым маслом или уксусом, это понизит влияние на уровень глюкозы и сохранит энергию.

Полезно делать паузы во время еды, это самый простой способ не переедать, убедившись, достаточно ли насыщен организм необходимыми для его функционирования веществами. Если же основной трапезы не достаточно, рекомендуется делать легкие перекусы в течение дня. Для этого подойдут продукты, богатые клетчаткой, минералами и витаминами, хотя бы один овощ или фрукт обязательно должен быть на столе.

Выходя на улицу, следует защитить свою кожу от солнца с помощью специальных кремов. Это позволит избежать опасности возникновения злокачественных опухолей. Также важно чаще мыть руки с мылом, тратя на это 20 секунд и тщательно вытирая их.

Во время прогулки эксперты советуют сосредоточиться на глубоком дыхании. Сделав пару глубоких вдохов, человек может не только снизить артериальное давление, но и поднять настроение. Этой цели способствует и общение с любимыми, которым можно напоминать о своих чувствах каждый день.

Отправляясь спать, эксперты советуют приглушить освещения в спальне и понизить температуру в ней. Благодаря этому организм выработает больше мелатонина, гормона, способствующего успокоению и засыпанию. Установив в комнате для отдыха порядка 18 градусов тепла, можно продлить фазу глубокого сна и меньше просыпаться среди ночи.

Источник: inosmi.ru