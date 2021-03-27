 

Ученые произвели антибактериальное средство из шелухи дуриана

27.03.2021, 14:36, Разное
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Сингапурские исследователи Технологического университета Наньян смогли создать из шелухи дуриана гелевый бинт, обладающий антибактериальными свойствами. Подробности исследования опубликовали в издании ACS Sustainable Chemistry & Engineering.
У дуриана толстая шелуха и колючие шипы, а шелуху ранее никогда не использовали. Ученые из NTU разработали гель, схожий с листами кремния, которые режутся на бинты разной формы и размеров. Специалисты извлекли целлюлозу и соединили ее с глицерином. Далее добавляли органические молекулы из дрожжей, используемых пекарями, что наделило повязку антибактериальными особенностями.

В этом исследовании эксперты решили проблему обычных пластырей аптеки, которые дорогостоящие, так как изготовлены из поливинилпирролидона и полиметакрилата. Ионы меди или серебра наделяют повязки антибактериальными свойствами. А вот новая органическая гелевая повязка биологически разлагается и не ядовита. Она будет меньше воздействовать на окружение, чем стандартные повязки.
Из-за того, что перед человечеством стоит угроза супербактерий, которые устойчивы к антибиотикам, исследование станет полезным человечеству. Эксперты заявляют, что миру нужны альтернативные способы предупреждения инфекций.

Источник: hightech.fm



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