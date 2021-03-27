 

«Уралмаш» приступил к постройке шагающего экскаватора для деблокирования Суэцкого канала

27.03.2021, 14:10, Разное
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Правительство Египта передало заводу «Уралмаш» срочный заказ на строительство гигантского шагающего экскаватора, с помощью которого оно планирует восстановить судоходство по Суэцкому каналу.

– Мы предложили самые лучшие сроки. Мензи, Батемаг, Кайзер – все завалены заказами. Им не до Суэца. А мы за три года всё сделаем, – прокомментировал руководитель Уралмаша Ян Центер.

По мере изготовления части экскаватора-гиганта будут поступать в Порт-Саид, рядом с которым застрял контейнеровоз Ever Given. Там развернут сборочную площадку, а когда машина будет готова, с помощью ковша объемом в 150 кубометров экскаватор выкопает обходное русло, по которому будут двигаться корабли. К этому времени с контейнеровоза вывезут груз, а сам контейнеровоз торжественно взорвут и продадут его обломки на сувениры. Билеты на церемонию подрыва уже поступили в продажу и стоят 100 тысяч египетских динаров каждый.

– Три года – большой срок. Но быстрее мы корабль всё равно не уберём, так что пока мир должен смириться с потерей Суэцкого канала, – заявил председатель администрации Суэцкого канала адмирал Осама Раби.

Выполнению заказа в срок могут помешать западные санкции. Если зарубежные партнёры откажут Уралмашу в поставках компьютеров управления, двигателей, тросов, специальных сталей и сплавов, деталей стрелы и кондиционеров, заказ будет выполнен существенно позже. МИД России уже заявил, что до деблокирования канала все санкции с России должны быть сняты во избежание мировой экономической катастрофы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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