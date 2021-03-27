Яценюк: Россия так дерзко действовала в Крыму в марте 2014 года, так как думала, что мир безразлично отнесется к ее действиям

Международную коалицию в поддержку Украины мы воспринимаем как должное.

Но история не дарит таких коалиций автоматически. Россия так дерзко действовала в Крыму в марте 2014 года, так как думала, что мир безразлично отнесется к ее действиям.

Масштабная международная защита территориальной целостности Украины стала моим приоритетом с первой минуты российской агрессии. По моему поручению МИД Украины в чрезвычайном порядке обратился ко всем ключевым столицам мира.

Киев безотлагательно задействовал механизм Будапештского меморандума и инициировал предусмотренные срочные консультации. Вопреки мифам, наши действия сразу поддержали США, Великобритания и Франция. Мы немедленно подняли на ноги все главные мировые организации.

В ответ на наши требования началась подготовка первого и, по моему убеждению, наиболее эффективного и оптимального формата для сдерживания России, который впоследствии получил название женевского. Этот формат включил такие переговорные стороны: Украину, Соединенные Штаты, Европейский союз и агрессора Россию.

Украинские дипломаты развернули глобальную информационную кампанию.

Принципиально важным элементом мобилизации мировой поддержки должна была стать реакция крупнейшего глобального учреждения – Организации Объединенных Наций.

Несмотря на сомнения многих и сложные беспрецедентные переговоры, вместе со всеми партнерами нам удалось добиться этого.

Именно сегодня исполняется семь лет, как Генеральная Ассамблея ООН проголосовала первую историческую резолюцию в защиту территориальной целостности Украины.

Сотня стран мира выступила в защиту Украины против действий российских оккупантов. Эта резолюция стала началом всей системы важных актов ООН в поддержку нашего суверенитета и безопасности.

В первые месяцы 2014 года украинская дипломатия сделала невозможное. Это была преданная, энергичная, полная большого рвения работа. Наше правительство мобилизовало силы. Мы начали очистку дипломатической службы от предателей и агентов. Мы получили невиданную мировую солидарность.

Хочу поблагодарить всех украинских дипломатов, которые взяли на себя руководство МИД в марте 2014 года. Они не только первыми защитили Украину, но и открыли двери для свежего воздуха в старых советских кабинетах.

Уверен, что великий дух, который продемонстрировали наши дипломаты в то время, обязательно вернется на Михайловскую площадь.

Этот дух вернется и на Банковую, и на Грушевского.

Источник: Арсеній Яценюк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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