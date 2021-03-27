Володин: Дума продолжит работу по защите персональных данных

По словам спикера, на встречах граждане часто задают вопросы о появлении личных данных в общем доступе, о назойливых рекламных звонках. Это происходит из-за безответственного поведения компаний, включая иностранных, которые используют персональную информацию граждан в корыстных целях, отметил Володин.

“В погоне за прибылью они не думают о безопасности людей, не хотят или не могут обеспечить защиту их личных сведений. Это недопустимо», — подчеркнул спикер.

Согласно вступившему в силу закону о персональных данных, обработка подобной информации без письменного согласия ее владельца влечет штраф до 150 тысяч рублей, напомнил Володин. “При повторном нарушении ― до 500 000 рублей», — уточнил председатель Государственной Думы.

Спикер пообещал, что депутаты продолжат работу по защите персональных данных россиян. Парламентарии будут следить за реализацией нового закона.

“В случае необходимости примем дополнительные решения», — заключил председатель ГД.