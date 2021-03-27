“Нужен постоянный внешний враг”: эксперт Карбалевич о политике Лукашенко

Эксперт констатировал, что Минск не раз устраивал репрессии против поляков, чтобы

надавить на Варшаву. Теперь же, по его мнению, нападки на СПБ более серьезны. Сейчас уголовное дело возбуждено по “тяжелой” статье, и это бьет не только по организации, но и по польскому

образованию.

Карбалевич отметил, что вся кампания против Польши ведется Александром Лукашенко искусственно. Членов СПБ обвиняют в том, что они проводят в республике незаконные действия с 2018 года. Также есть серьезное обвинение в “реабилитации

нацизма”.

Политолог считает, что власти Белоруссии стремятся добиться нескольких целей. “Прежде всего, нужен постоянный внешний враг”, – заявил Карбалевич. А Польша, по его мнению, для этого подходит лучше всего. Ведь здесь можно поиграть на исторических комплексах.

По словам эксперта, в настоящий момент в Белоруссии живет порядка 400 тысяч

поляков. Политолог считает, что Александр Лукашенко боится, что СПБ может возглавить этих людей и

сподвигнуть на протесты и свержение власти.

Карбалевич напомнил, что антипольская

кампания в республике стартовала сразу после президентских выборов 9 августа 2020 года. Тогда глава государства обвинил Польшу в намерениях начать войну и присоединить Гродненскую

область.

Эксперт заявил, что проводимая властями страны политика может привести к новым экономическим санкциям Евросоюза. По словам Карбалевича, Белоруссия начала опасную игру, выиграть в

которой у нее шансов не много.