 

Хитрый план по беременности – Личное мнение

27.03.2021, 13:46, Разное
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В соцсети иждивенок и прочих эскортниц великий писака Омар — звезда. У него есть жена. У него есть дети. Он умеет перевести стрелки со своих косяков на московских давалок, которые постоянно его хотят.

Опубликовав странное фото с женой, на вопрос о её беременности Омар ответил положительно:


Фото: Соцсети

Что, в кризис жанра — беременна? Я так не думаю — Ксении нужно сейчас усиленно думать, где брать теперь деньги, а не рожать.

Неужели Омар соврал? Ну, не совсем. Скорее, это не ложь, а хитрый план.

После закрытия трансляции Дома 2, доходы Ксении Бородиной стремительно ушли в штопор. И так еле-еле концы с концами на Дубровке сводила, а тут, как минимум, в три раза доходы упали. Даже если публичное шоу перезапустят на другом канале, от краха это бюджет не спасёт — проект сам себя изжил.

Что делает в такой ситуации курица? Пытает отправить уже наконец поработать мужа.

Великий писатель и не менее известный дрессировщик покойного кота попробовал продавать консультации в Инстаграме бабам. Мол, неудачи в личной жизни? Спроси меня лично за 500 рублей, как найти мужика!

Дело, конечно, не пошло — то ли дур таких не осталось в принципе, то ли сам коуч опять стал лениться.

Заняться чем-нибудь стоящим Омар не может — таланту нет. Улицу подмести или инжектор в автосервисе починить — лень.

Что делает курица, когда работать не хочет? Она беременеет. Что должен сделать Омар, пропитавшись мировоззрением эскортограмщиц? Запузярить жену.

Не смейтесь, в этом есть своя логика: курица никогда не выгонит из дома даже самого плохого мужа, если она носит его ребёнка. Сделать это не позволят дремучие инстинкты и советы подружек — куда же ты без него-то с пузом?!

И бесполезно объяснять женщине, что без него будет легче — меньше ртов кормить. Матримониальная курица, даже упахиваясь на трёх работах, пока муж сидит дома, видит в любезном опору и поддержку.

Как я подозреваю, Омар усиленно работает над своим планом по запузяриванию жены. Не выйдет — придётся искать или новую работу, или новую бабу, которая его бы кормила.

Пожелаю Омару успехов. Старайся, Омар, это действительно хитрый план, достойный мужчины! Потом пусть работает беременная — у неё меньше времени на страдания по токсикозу останется, а у тебя — супружеских обязанностей.

Кто знает, трахаются ли беременные, или мужчина может расслабиться?

Источник: Лена Миро



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