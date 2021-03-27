 

Учёные: Диета на основе клетчатки положительно влияет на кишечник человека

27.03.2021, 13:42, Разное
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Американские учёные (штат Калифорния) провели очередное исследование в формате оздоровительной терапии. Было доказано, что диета на основе клетчатки положительно влияет на кишечник человека.
По утверждению исследователей, употребление большого количества клетчатки добровольцами в течение двух недель существенно изменило микробиом кишечника и потребление питательных веществ. Клетчатка сама по себе не усваивается организмом, но за счёт кишечных бактерий превращается в короткоцепочечные жирные кислоты и другие продукты, необходимые для здоровья человека.

Клетчатка в большом количестве содержится в фасоли и горохе, белом рисе и пшенице, овсе и ячмени, орехах, миндале и оливках. Этим питательным веществом славятся свежие овощи (брюссельская капуста, брокколи, спаржа и морковь), а также ягоды и фрукты.

Если человек употребляет мало пищевых волокон по причине ограничения растительной пищи, то это чревато возникновением ряда заболеваний, среди них – сахарный диабет и рак толстой кишки. По итогам эксперимента учёные резюмировали, что состав микробиома кишечника изменился в положительную сторону, а количество полезных бифидобактерий увеличилось.

Источник: www.medikforum.ru



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