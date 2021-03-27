 

Ученые: Из-за гипноза мозг меняет способ обрабатывания информации

27.03.2021, 13:42, Разное
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Ученые университета Турку приняли решение изучить новую область в науке, заявив, что мозг способен обрабатывать информацию по-другому, если на него воздействовать гипнозом. Результаты исследования опубликовали в издании Neuroscience of Consciousness.
Ученые решили разобраться, как на людей воздействует гипнотическое внушение. Специалисты даже сейчас спорят о том, почему гипнотический сон заставляет людей совершать такие вещи, которые в обыденной жизни они бы не сделали. Ученый Генри Рейло рассказал, что в состоянии бодрствования разные части мозга легко обрабатывают информацию, что приводит к гибким реакциям на внешние раздражители. Во время гипнотического сеанса процесс обмена данными между областями мозга как бы нарушается, и они не могут синхронизироваться одинаково.
Опыт сосредоточили на одном человеке, которого предварительно изучили и выяснили, что он сильно реагирует на гипноз. В момент гипнотического внушения такой человек ощущает явления, которые нереальны в период бодрствования – это яркие галлюцинации, которые можно контролировать.

Ярно Туоминен, научный сотрудник, объясняет, что, невзирая на такие результаты, их нельзя обобщить до того, как проведут репликацию на широкой выборке добровольцев. Было продемонстрировано, какие перемены случаются в нейронной активности людей, которые очень сильно реагируют на гипноз. В процессе исследований испытуемый сидел недвижимо с закрытыми глазами, либо был в гипнотическом состоянии, либо бодрствовал. Гипноз вызывался одним словом и разные условия были одинаковыми в других отношениях.

Источник: www.medikforum.ru



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