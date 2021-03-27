Начались продажи Realme C25 за $150 с 6000 мА•ч, быстрой зарядкой, 48 Мп и Helio G70

Новый смартфон выпустила в продажу компания Realme. C25 стоимостью менее 150 долларов получил батарею в 6000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки, камеру на 48 Мп и процессор Helio G70.

Бренд Realme начал релизы смартфона C25, который может составить конкуренцию многим девайсам других производителей. Недорогая новинка работает на однокристальной восьмиядерной мобильной платформе Helio G70 с 4-гигабайтным чипом оперативной памяти. Предустановленная операционная система Android одиннадцаттого, самого актуального, поколения, дополненная фирменной оболочкой Realme UI 2.0.

Долгая работа Realme C25 обеспечивается аккумулятором мощностью в 6 тысяч мА•ч, который поддерживает быструю зарядку на 18 Ватт. Вместительность флэш-накопителя встроенной памяти не называется, при этом в смартфоне есть слот для карт формата microSD.

6,5-дюймовый дисплей аппарата получил разрешение 1600 на 720 точек. Соотношение сторон соответствует 20:9, при этом вверху экрана расположен вырез под 8-мегапиксельный селфи-датчик. Главный объектив основной камеры получил 48 миллионов пикселей. Также в ней присутствует пара 2-мегапиксельных сенсоров, макромодуль и датчик глубины. Сканер отпечатков пальцев вынесенный на тыльную панель корпуса. При этом стоимость аппарата в описанной модификации равна 145 долларам.

Источник: www.ixbt.com