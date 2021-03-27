Мнение: Глобальный дефицит туалетной бумаги, «углеродные кредиты» и подорожание книг

1. Мечта коммунистов сбывается, пускай и частично. Мир может вскоре вернуться в золотые времена СССР – изнеженные капитализмом земляне смогут почувствовать себя в шкуре типичного советского человека эпохи развитого социализма:

https://lenta.ru/news/2021/03/25/bymazhniy_crisis/

Пытающийся побороть пандемию COVID-19 мир может столкнуться с дефицитом туалетной бумаги, вызванным нехваткой мощностей для транспортировки сырья, необходимого для производства товара. О надвигающихся проблемах предупреждает Bloomberg.

В предрекшем дефицит агентстве пояснили, что на фоне повышения спроса на перевозку товаров морем выявлена нехватка судов, призванных выполнять эту задачу. Это уже отразилось на экспортерах, работающих с товаром, упакованным в контейнеры. Существуют опасения, что ситуация повлияет и на грузы, перевозимые в других видах упаковки.

О возможных перебоях в производстве туалетной бумаги предупредил и Вальтер Шалька, возглавляющий бразильскую компанию Suzano SA, на долю которой приходится около трети мировых поставок особого вида древесной массы, используемой при производстве упомянутого товара.

2. Новейшие методы симуляции борьбы с глобальным потеплением добрались до России:

https://lenta.ru/news/2021/03/24/arenda/

Российские власти хотят сдавать участки тайги в аренду под лесопосадку и продажу «углеродных кредитов», пишет Bloomberg.

Будет создана специальная цифровая платформа с информацией о способности тайги поглощать углекислый газ. Бизнесу предложат вкладывать деньги в посадку новых деревьев и защиту тех, что уже есть. Если поглощение углекислого газа увеличится, то компании смогут продавать «углеродные кредиты».

«На долю России приходится 20 процентов мировых лесов. Мы можем превратить их в крупный центр улавливания углерода», — заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Покупая «углеродные кредиты», предприятия будут таким образом условно компенсировать часть своих вредных выбросов.

3. Оказывается, в России нужно импортозаместить ещё около 80% потребностей страны в бумаге. Из-за этой масштабной недоработки мы рискуем окончательно лишиться звания «самой читающей страны в мире»:

https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/03/2021/6059fc099a7947f3c3276d74

Книгоиздатели в начале 2021 года столкнулись с дефицитом офсетной бумаги, необходимой для печати иллюстрационно-текстовой продукции, в том числе книг и брошюр, сообщили РБК крупнейшие игроки этого рынка. Издательской группе «Эксмо-АСТ», как рассказал ее президент Олег Новиков, даже пришлось из-за недостатка такой бумаги перенести выпуск ряда книг. В группе «Просвещение», специализирующейся на учебной литературе, тоже ощущают дефицит сырья, подтверждает пресс-служба группы. <…>

Помимо издательств страдают также производители товаров, для которых нужна бумажная или картонная упаковка, добавляет Михаил Сенаторов, гендиректор компании «Дубль В» (поставляет материалы для полиграфии на российский рынок). Сенаторов называет ситуацию на рынке беспрецедентной и прогнозирует, что пиковых значений дефицит достигнет к лету 2021 года. <…>

Порядка 80% бумажной продукции, в том числе офсетной бумаги для печати книг и брошюр, а также этикеточной бумаги и картона для производства упаковки, в России приходится на импорт, объясняет Сенаторов. По его словам, основными поставщиками этих товаров в Россию раньше были Китай и страны Европы.

Во время пандемии коронавируса и массового локдауна многие зарубежные заводы временно остановили или сократили производство бумаги, а когда ограничения были сняты, стали поставлять свой товар на внутренний рынок, где возник ажиотажный спрос, объясняет Сенаторов сокращение количества импортной бумаги в России.

Кроме того, во время пандемии были нарушены логистические цепочки: из-за санитарно-эпидемиологических мер импортеры теперь дольше пропускают товар через таможню, больше времени уходит, например, на санитарную обработку составов поездов, добавляет Сенаторов. В конце 2020 года подорожали и морские перевозки: цена за один контейнер выросла с $1,5 тыс. до $9 тыс., напоминает собеседник РБК. Возник острый дефицит контейнеров и судов из Китая, резюмирует Сенаторов. <…>

Еще одна причина дефицита — ряд крупных производителей переориентировались с производства офсетной бумаги на изготовление упаковки, уточняет пресс-служба «Просвещения». Сырье для производства упаковки дорожает во всем мире, а следом растут цены и на нее саму: из-за пандемии объем покупок в интернете только в январе 2021 года вырос почти вдвое, до 211 млрд руб., по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, из-за этого вырос спрос на доставку, а потребление упаковки показало «нехарактерную динамику».

Идеология потребительства победила. Вместо книг теперь делают упаковочную бумагу. Ох уж этот капитализм. Вот при социализме, говорят, бумаги хватало на все потребности человека: и почитать, и рыбу завернуть.