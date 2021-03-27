“С 2014 года стоял на стороне страны-агрессора”. Вениславский назвал основания для увольнения главы КСУ

Решение президент Украины Владимира Зеленского уволить Александра Тупицкого с должности главы Конституционного Суда Украины является законным. Об этом представитель президента в КСУ Федор Вениславский сказал “РБК-Украина”.

Он отметил, что Зеленский действовал в рамках выполнения решения Совета нацбезопасности и обороны о пересмотре всех указов беглого президента Виктора Януковича, потенциально угрожающих нацбезопасности Украины.

По словам представителя президента, в марте 2014 года Тупицкий при рассмотрении в КСУ дела о конституционности “крымского референдума” не поддержал решение коллег-судей о его незаконности и написал особое мнение.

“С юридической точки зрения, особое мнение является гарантией деятельности судьи КСУ, но его содержание, направленность отображает ценности и интересы, моральные ориентиры судьи. В данном случае Тупицкий фактически показал, что он еще с 2014 года стоял на стороне страны-агрессора”, – отметил Вениславский.

Кроме того, глава КСУ, по мнению представителя президента, незаконно оформил покупку участка в Крыму, чем способствовал легализации аннексии полуострова.

“Все это в совокупности абсолютно дает право говорить, что действия господина Тупицкого точно противоречат интересам национальной безопасности, территориальной целостности и национального суверенитета”, – сказал он.

Вениславский считает указ Зеленского об отмене указа Януковича о назначении Тупицкого и его коллеги-судьи Александра Касминина законным и изданным в рамках полномочий президента.

По его мнению, с 27 марта текущего года Тупицкий потерял полномочия судьи и никакого дополнительного решения или подтверждения со стороны Большой палаты КСУ для этого не требуется.

27 марта Зеленский отменил указ от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. По данным журналистов, Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

28 декабря Офис генерального прокурора направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ. 26 февраля Зеленский продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В КСУ отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить судом. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой и обратился в Окружной административный суд Киева. Сейчас Тупицкий работает дистанционно.

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