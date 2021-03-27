Врио губернатора Пензенской области назначен выпускник программы кадрового резерва ВШГУ

Директор ВШГУ, проректор РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров поздравил Олега Мельниченко с назначением на должность врио губернатора Пензенской области. Он напомнил, что чиновник был выпускником второго потока программы кадрового резерва ВШГУ. “Уверен, что полученные на программе кадрового резерва знания и опыт, помогут ему на новом этапе карьеры”, – отметил Алексей Комиссаров.

Директор ВШГУ добавил, что за плечами Олега Мельниченко лежит большой управленческий опыт на региональном уровне – он курировал вопросы национальной политики, связей с общественностью, сферу образования. Кроме того, благодаря работе в правительстве Пензенской области он хорошо осведомлен о специфике родного региона.

“Назначение на должность руководителя региона – логичное продолжение карьеры Мельниченко, зарекомендовавшего себя как эффективного управленца”, – уверен Алексей Комиссаров.

Он добавил, что среди выпускников трех потоков и слушателей четвертого потока программы кадрового управленческого резерва уже 37 человек являются главами регионов России. Из них пятеро занимают должности временно исполняющих обязанности губернаторов.

Три выпускника программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ являются федеральными министрами, один — генеральным прокурором. Еще 35 выпускников и слушателей программы занимают должности заместителей федеральных министров.

Напомним, программа развития кадрового управленческого резерва была запущена по поручению президента России Владимира Путина в 2017 году. Ее целью является создание сообщества современных управленцев, которые будут обладать всеми необходимыми для решения стоящих перед Россией задач навыками и знаниями. Выпускниками трех потоков программы стали 225 человек, сейчас проходит обучение по четвертому потоку программы.