 

Посол Титоренко рассказал об успехах российских инструкторов в ЦАР

27.03.2021, 13:06, Разное
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Заявление посла опубликовано журналистами 26 марта. По словам Титоренко, более 60% территории страны находится под контролем правительства. Однако Владимир Титоренко добавил, что этого недостаточно, поэтому необходимо продолжить борьбу с боевиками, чтобы положить конец группировке СРС.

«Сегодня мы можем сказать, что при всем успехе FACA при поддержке наших инструкторов и руандийских вооруженных сил мы уже восстановили государственный контроль над более чем 60% территории», – передает слова Титоренко издание Ndjoni Sango.

Ситуация в ЦАР обострилась на фоне президентских выборов в декабре 2020 года, когда к ним не допустили экс-президента Франсуа Бозизе. Он объединил группировки в «Коалицию патриотов за перемены» (СРС) и совершил попытку силового захвата власти.

Однако правительственная армия FACA дала отпор боевикам. Этого удалось достичь во многом благодаря работе российских инструкторов, которых некоторые СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». За несколько лет они превратили FACA в боеспособную единицу, которая успешно проводит в стране контртеррористическую операцию.



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