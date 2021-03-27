В Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях

Белорусские следователи возбудили уголовное дело после призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных митингах 27 марта, сообщил руководитель управления Следственного комитета страны по Минску Сергей Паско.

Уголовное производство открыто на основании статьи Уголовного кодекса об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, отметил Паско БелТА.

В СК предупредили, что лица, которые поддадутся указанным призывам, и примут участие в несанкционированных акциях, будут привлечены к уголовной ответственности.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что внешние силы попытаются синхронизировать протесты в РФ и Белоруссии, чтобы сорвать интеграционные проекты.