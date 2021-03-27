 

В Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях

27.03.2021, 12:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Белорусские следователи возбудили уголовное дело после призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных митингах 27 марта, сообщил руководитель управления Следственного комитета страны по Минску Сергей Паско.

Уголовное производство открыто на основании статьи Уголовного кодекса об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, отметил Паско БелТА.

В СК предупредили, что лица, которые поддадутся указанным призывам, и примут участие в несанкционированных акциях, будут привлечены к уголовной ответственности.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что внешние силы попытаются синхронизировать протесты в РФ и Белоруссии, чтобы сорвать интеграционные проекты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Путин провел совещание с членами Совбеза

29.07 / В Белоруссии задержан политтехнолог Шкляров

07.10 / Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с министрами обороны Армении и Азербайджана

09.12 / “Даже если были грешки, не обязательно, чтобы кто-то знал”. Климашенко рассказал, был ли у него роман с Tayanna

25.02 / Кабмин не проваливал никакого плана вакцинации, потому что сегодня нет вообще никакого правительственного плана деятельности – нардеп Бондарев

09.12 / Поход в президенты, предложение Зеленского, Микитась, досрочные выборы, Порошенко. Интервью Бацман с Гройсманом. Трансляция

09.02 / Московские больницы готовятся принимать плановых пациентов без коронавируса

11.08 / Лукашенко не стоит ждать поздравлений от Зеленского

29.07 / Концерт блогера Тарасова в Петербурге закончился погоней по Неве

12.08 / TVN24 – экс-глава МИД Польши предвидит «схватку» между ЕС и Россией за Белоруссию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска