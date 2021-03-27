 

Найдено тело сооснователя «Звуков Му» Липницкого

27.03.2021, 12:56, Новости дня
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В Подмосковье нашли тело музыканта Алекс культуролога, журналиста и сооснователя группы «Звуки Му» Александра Липницкого, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Тело музыканта найдено», – сказал собеседник ТАСС.

Он пояснил, что тело нашли в Московской области, в Москве-реке. По его данным, музыкант катался по льду реки, провалился под него и утонул.

Супруга артиста Инна сообщала в СМИ, что мужчина пытался на лыжах перейти замерзшую реку у поселка Николина Гора в Московской области и утонул.



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